Российский боец смешанных единоборств Шамиль Газиев потерпел первое поражение в карьере. Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night 238 россиянин проиграл Жаирзиньо Розенстрайку.

Газиев не вышел в пятом раунде из-за травмы глаза.

Таким образом, это его первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал 15 побед, из которых одна в рамках UFC, где он техническим нокаутом победил Мартина Будая.

Розенстрайк, в свою очередь, одержал 14-ю победу в MMA. Также на его счету пять поражений. Отметим, в рамках UFC Розенстрайк провёл 13 боёв, в которых одержал восемь побед.

Напомним, ранее в основном карде UFC Fight Night 238 россиянин Умар Нурмагомедов победил Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением.