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Шамиль Газиев потерпел первое поражение в карьере

Шамиль Газиев потерпел первое поражение в карьере
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Российский боец смешанных единоборств Шамиль Газиев потерпел первое поражение в карьере. Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night 238 россиянин проиграл Жаирзиньо Розенстрайку.

UFC 2024. UFC Fight Night 238, Лас-Вегас, США
Жаирзиньо Розенстрайк (W) - Шамиль Газиев
03 марта 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Жаирзиньо Розенстрайк
Окончено
TKO
Шамиль Газиев

Газиев не вышел в пятом раунде из-за травмы глаза.

Таким образом, это его первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал 15 побед, из которых одна в рамках UFC, где он техническим нокаутом победил Мартина Будая.

Розенстрайк, в свою очередь, одержал 14-ю победу в MMA. Также на его счету пять поражений. Отметим, в рамках UFC Розенстрайк провёл 13 боёв, в которых одержал восемь побед.

Напомним, ранее в основном карде UFC Fight Night 238 россиянин Умар Нурмагомедов победил Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением.

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