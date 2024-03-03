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Результаты турнира UFC Vegas 87

Результаты турнира UFC Vegas 87
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В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238. В главном поединке турнира россиянин Шамиль Газиев встретился с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился четыре раунда и завершился победой Розенстрайка. Газиев не вышел на бой в пятом раунде из-за травмы глаза.

Все результаты турнира UFC Vegas 87:

Жаирзиньо Розенстрайк победил Шамиля Газиева техническим нокаутом (остановка рефери) — (Раунд 4, 5:00)

Витор Петрино победил Тайсона Педро единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Мухаммад Мокаев победил Алекса Переза единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Умар Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26)

Стив Эрцзег победил Мэтта Шнелла нокаутом (Раунд 2, 0:26)

Эрик Андерс победил Джейми Пикетта единогласным решением (29-27, 29-28, 29-28)

Винисиус де Оливейра победил Бенардо Сопая нокаутом (Раунд 3, 4:41)

Айманн Захаби победил Джавида Башарата единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Кристиан Лерой Данкан победил Клаудио Рибейро техническим нокаутом (Раунд 2, 1:57)

Людовит Клайн победил ЭйДжея Каннингема техническим нокаутом (Раунд 1, 4:36)

Лоик Раджабов победил Абдул-Керима Аль-Селвади нокаутом (Раунд 3, 0:49)

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