В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238. В главном поединке турнира россиянин Шамиль Газиев встретился с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился четыре раунда и завершился победой Розенстрайка. Газиев не вышел на бой в пятом раунде из-за травмы глаза.
Все результаты турнира UFC Vegas 87:
Жаирзиньо Розенстрайк победил Шамиля Газиева техническим нокаутом (остановка рефери) — (Раунд 4, 5:00)
Витор Петрино победил Тайсона Педро единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
Мухаммад Мокаев победил Алекса Переза единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Умар Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26)
Стив Эрцзег победил Мэтта Шнелла нокаутом (Раунд 2, 0:26)
Эрик Андерс победил Джейми Пикетта единогласным решением (29-27, 29-28, 29-28)
Винисиус де Оливейра победил Бенардо Сопая нокаутом (Раунд 3, 4:41)
Айманн Захаби победил Джавида Башарата единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Кристиан Лерой Данкан победил Клаудио Рибейро техническим нокаутом (Раунд 2, 1:57)
Людовит Клайн победил ЭйДжея Каннингема техническим нокаутом (Раунд 1, 4:36)
Лоик Раджабов победил Абдул-Керима Аль-Селвади нокаутом (Раунд 3, 0:49)