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Шамиль Газиев обратился к фанатам после поражения от Розенстрайка

Шамиль Газиев обратился к фанатам после поражения от Розенстрайка
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Представитель Бахрейна дагестанец Шамиль Газиев сделал заявление после поражения в бою с суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком.

«Прежде всего поздравляю Розенстрайка, он проделал хорошую работу сегодня. Я получил повреждение глаза и носа во втором раунде и не смог следовать плану на бой. Если кто-то думает, что это сломает меня, я вас разочарую. Я вернусь в спортзал в ближайшие дни и обещаю моим фанатам стать сильнее», — написал в своих социальных сетях Газиев.

Поединок между Газиевым и Розенстрайком стал главным событием турнира UFC Fight Night 238. Поединок закончился победой техническим нокаутом в пользу Розенстрайка. Рефери решил остановить бой в перерыве между четвёртым и пятым раундом, сославшись на травму глаза, которую получил Газиев.

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