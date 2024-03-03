Энтони Джошуа поделился мнением о Коноре Макгрегоре

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа восхищён бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором.

«Конор? Это больше личность, чем живой человек. Он тот, из кого можно бесконечно черпать вдохновение. Помните, мы живём только одну жизнь, и вы должны наслаждаться жизнью на полную. И многие люди похожи, каждый сам по себе. Они сдержанны, тихи и просто идут по жизни. А Конор тот, кто находится на переднем крае жизни и сам по себе живёт в полную силу – и мне это в нём очень нравится. Мне это в нём нравится. И если бы у меня сейчас была возможность поговорить с ним, то я на миллион процентов согласился бы. Общение с кем-то вроде Конора Макгрегора приносит пользу, даже если это просто небольшой диалог. Лучше иметь хотя бы что-то, чем вообще ничего», — приводит слова Джошуа портал furyjoshua.com.