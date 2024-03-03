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Дерек Чисора поделился мнением относительно боя Джошуа — Нганну

Дерек Чисора поделился мнением относительно боя Джошуа — Нганну
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Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора рассказал, что думает насчёт предстоящего поединка между экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, что на Энтони сейчас большое давление. Он представляет всех нас в данный момент, тем более выходя на бой с человеком, который представляет другой вид спорта. К тому же вспомните, что Фрэнсис смог отправить в нокдаун Тайсона. Поэтому сейчас для Энтони это будет самый тяжёлый бой.

У Фрэнсиса на самом деле довольно высокий боксёрский IQ, плюс он хорош на контратаках. Фрэнсис занимается боксом полтора года. Когда ты профессиональный боксёр, то у тебя появляются плохие привычки. Когда ты только начинаешь заниматься боксом и изучать технические аспекты, то у тебя нет вредных привычек. Моё мнение, что это будет тяжёлый бой для Энтони, но нокаутирует ли он его — сложно сказать»‎, — приводит слова Чисоры портал talkSPORT.

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