Чисора жёстко раскритиковал российского боксёра после поражения на турнире в Эр-Рияде

Известный британский боксёр Дерек Чисора жёстко раскритиковал российского бойца супертяжёлого веса Арсланбека Махмудова после поражения в бою с чемпионом Европы немцем Агитом Кабайелом на боксёрском турнире в Саудовской Аравии. Поединок завершился победой Кабайела техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«Кабайел был невероятен, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком большой. Он выглядел как дерьмо, его отшлёпали», — сказал Дерек Чисора на YouTube-канале iFL TV.

В четвёртом раунде Кабайел трижды послал Махмудова в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Всего в профессиональной карьере Махмудов провёл 19 боёв, в которых одержал 18 побед (17 – досрочно) и потерпел одно поражение.