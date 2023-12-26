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Чисора жёстко раскритиковал российского боксёра после поражения на турнире в Эр-Рияде

Чисора жёстко раскритиковал российского боксёра после поражения на турнире в Эр-Рияде
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Известный британский боксёр Дерек Чисора жёстко раскритиковал российского бойца супертяжёлого веса Арсланбека Махмудова после поражения в бою с чемпионом Европы немцем Агитом Кабайелом на боксёрском турнире в Саудовской Аравии. Поединок завершился победой Кабайела техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«Кабайел был невероятен, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком большой. Он выглядел как дерьмо, его отшлёпали», — сказал Дерек Чисора на YouTube-канале iFL TV.

В четвёртом раунде Кабайел трижды послал Махмудова в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.
Всего в профессиональной карьере Махмудов провёл 19 боёв, в которых одержал 18 побед (17 – досрочно) и потерпел одно поражение.

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