Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев бросил вызов экс-претенденту на титул UFC Ройвалу

Мокаев бросил вызов экс-претенденту на титул UFC Ройвалу
Комментарии

Непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев заявил о желании сразиться с бывшим претендентом на титул американцем Брэндоном Ройвалом в середине года.

«Пантожа задушил тебя, а во втором бою ты проиграл ему со счётом 45-50. В июле UFC будет в Манчестере. Приезжай драться со мной. Я не побеждён, а твой рекорд 16-7, и ты идешь по пути Артёма Лобова», – написал Мокаев в социальных сетях.

Брэндону Ройвалу 31 год. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2020-го впервые выступил в UFC. В декабре Ройвал бросил вызов действующему обладателю титула бразильцу Александру Пантоже и уступил ему единогласным судейским решением.

Ранее Мокаев заявил о готовности сразиться с Пантожей на UFC 301.

Материалы по теме
Мокаев: на UFC 301 я готов подраться за пояс, дайте мне этот шанс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android