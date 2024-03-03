Мокаев бросил вызов экс-претенденту на титул UFC Ройвалу

Непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев заявил о желании сразиться с бывшим претендентом на титул американцем Брэндоном Ройвалом в середине года.

«Пантожа задушил тебя, а во втором бою ты проиграл ему со счётом 45-50. В июле UFC будет в Манчестере. Приезжай драться со мной. Я не побеждён, а твой рекорд 16-7, и ты идешь по пути Артёма Лобова», – написал Мокаев в социальных сетях.

Брэндону Ройвалу 31 год. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2020-го впервые выступил в UFC. В декабре Ройвал бросил вызов действующему обладателю титула бразильцу Александру Пантоже и уступил ему единогласным судейским решением.

Ранее Мокаев заявил о готовности сразиться с Пантожей на UFC 301.