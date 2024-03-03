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Джошуа: в бою с Кличко я понял, что существуют уровни

Джошуа: в бою с Кличко я понял, что существуют уровни
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о своём поединке со звёздным украинцем Владимиром Кличко, состоявшемся в апреле 2017 года в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Джошуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде, объединив титулы WBA и IBF.
«После этого боя я понял, что существуют уровни. Этот парень стал первым, кто довёл меня до 11-го раунда. Очевидно, у него было всё для того, чтобы это сделать.

Что же касается меня, то я всегда говорил, что мне нужно быть на голову лучше остальных, поэтому я взял время на то, чтобы улучшиться, изменить стиль… И это привело меня туда, где я нахожусь сегодня, большой бокс вернулся», — приводит слова Джошуа пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

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