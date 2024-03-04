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Джошуа похвастался впечатляющей формой перед боем с Нганну

Джошуа похвастался впечатляющей формой перед боем с Нганну
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа продемонстрировал актуальную форму за неделю до поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Бой состоится с 8 на 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре он дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.

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