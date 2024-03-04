Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-обладателя пояса UFC Фрэнсиса Нганну.
Боксёрский турнир Knockout Chaos состоится 8 марта на «Kingdom Arena». Начало боёв — в 18:00 по московскому времени.
В России показывать турнир с главным боем Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
Полный кард турнира с главным боем Джошуа — Нганну:
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;
Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;
Рэй Варгас — Ник Болл;
Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;
Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;
Джастис Хани — Кевин Лерена;
Андрей Новицкий — Хуан Торрес.