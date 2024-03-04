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«Не хочу, чтобы Тони уходил так». Джейк Пол заявил о желании сразиться с Фергюсоном

«Не хочу, чтобы Тони уходил так». Джейк Пол заявил о желании сразиться с Фергюсоном
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, заявил о желании провести поединок по правилам MMA с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Тони Фергюсоном.

«Я встречусь с любым бойцом UFC, который сможет освободиться от контракта. Это лёгкая работа для меня. Я хочу выступать по правилам MMA в PFL, мне просто нужен подходящий соперник.

Нейт Диаз отказался, когда я предложил ему $ 15 млн, давайте посмотрим, готов ли кто-то ещё рискнуть. Тони Фергюсон? Он сказал, что хочет драться? Я бы не хотел, чтобы он уходил вот так. Тони – отличный парень», – сказал Пол на пресс-конференции.

Ранее Фергюсон рассказал, что Брок Леснар призывал его завершить карьеру.

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