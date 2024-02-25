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Тони Фергюсон рассказал, что Брок Леснар призывал его завершить карьеру

Тони Фергюсон рассказал, что Брок Леснар призывал его завершить карьеру
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал, что Брок Леснар (тренер Фергюсона на 13-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter) призывал его завершить карьеру.

«Брок был чертовски крут. У меня много тренеров, чувак. Я собираюсь быть настоящим мужчиной, это как тренер Джексон. Я не знаю ничего другого, всегда важно делать то, что ты делаешь, и есть люди, которые хотят, чтобы ты это делал, я не знаю никого другого, но для меня это другое. Я до сих пор поддерживаю связь с тренером Леснаром.

Он сказал после одного из моих боёв, кажется, четыре боя назад: «Тебе следует подумать об уходе». Тренер Брок сказал это, он был просто настоящим. Самое крутое, что он мне всегда говорил: «Экономь деньги, плати налоги». После каждой драки не было такого, что он говорил: «Молодец, работай», нет. Он говорил: «Экономь деньги, плати налоги». Типа, хорошо, тренер», — цитирует Фергюсона портал BJ Penn.

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