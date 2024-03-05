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«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа – о предстоящем бое Фьюри и Усика

«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа – о предстоящем бое Фьюри и Усика
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о действующем чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британце Тайсоне Фьюри, которому 18 мая предстоит провести матч с Александром Усиком.

«Не хотелось бы выглядеть, будто я хейтер Фьюри. Я не очень уважаю Фьюри из-за всего того, что он говорит. Да, Фьюри много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть. Не хочу говорить, у меня такое ощущение, что меня все спрашивают про бой Усика и Фьюри», — приводит слова Джошуа Boxingnews24.

Напомним, изначально бой Фьюри и Усика должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

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