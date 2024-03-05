Рой Джонс объяснил, почему склоняется к победе Фьюри в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный Рой Джонс-младший поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком. Противостояние запланировано на 18 мая.

«Мне нравятся оба парня. Это будет трудный бой. Если Тайсон Фьюри выйдет в ринг и при этом не будет голоден, как во время поединка с Нганну, то Усик обязательно победит. Но если он будет голоден, то хороший большой парень обычно побеждает хорошего маленького парня. На самом деле Усик не слишком мал для Фьюри. И если боксёр очень взрывной, то габариты не имеют значения. Взрывоопасность уничтожает любого. Усик хорош и силён, но он не взрывной», — приводит слова Джонса BoxingScene.