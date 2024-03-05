Магомед Исмаилов перенесёт операцию

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов будет вынужден перенести операцию на колене. Об этом в социальных сетях рассказал его брат и тренер Рамазан.

«Бой Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова перенесён. Причиной этому послужила травма Магомеда, которая сказалась именно сейчас. Последние дни. Она его и до этого беспокоила, но бой не хотели срывать. Видимо, во время весогонки максимально организм ослабевает, и она дала о себе знать», — сказал Рамазан.

Напомним, поединок между Исмаиловым и Токовым должен был пройти 9 марта в Москве. Это был бы реванш. В первом бою, который состоялся на турнире M-1 Challenge 39 в мае 2013 года, победил Анатолий. Тогда он применил болевой приём в первом раунде.