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Исмаилов сделал заявление о предстоящей операции и отмене боя с Токовым

Исмаилов сделал заявление о предстоящей операции и отмене боя с Токовым
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу отмены своего поединка с соотечественником Анатолием Токовым. Он был запланирован на 9 марта.

«У меня хорошие и плохие новости. Плохая – наше противостояние с Анатолием Токовым 9 марта не состоится. Хорошая – оно состоится в другую дату в этом году. Во время весогонки я почувствовал, что моё колено застревает и ведёт себя нестабильно. Сделали снимок: внутренний мениск порван, наружный отслоён. В общем, есть чем заняться моему хирургу. Ничего нового. Я знаю, что делать», — сказал Исмаилов на своей странице в социальных сетях, а также выразил надежду, что максимально быстро сумеет вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что Магомед перенесёт операцию.

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