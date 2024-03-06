«Скоро большие сюрпризы». Фьюри, Роналду, Джошуа и Нганну встретились друг с другом

Британские боксёры Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну, а также прославленный португальский футболист Криштиану Роналду встретились друг с другом в Саудовской Аравии. Соответствующим снимком у себя в социальных сетях поделился председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх.

«С моими дорогими друзьями, лучшими спортсменами мира в своём виде спорта. Скоро будут большие сюрпризы… Проект с легендой Криштиану Роналду в Эр-Рияде будет анонсирован в ближайшие месяцы… Жду боя в пятницу между Джошуа и Нганну… и с нетерпением жду поединка века между чемпионами Тайсоном и Усиком», — подписал фотографию Аль аш-Шейх.