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Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер, в главном поединке которого встретятся бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа из Великобритании и экс-обладатель пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсис Нганну.

Поединки, запланированные на турнире, стартуют в 18:00 по московскому времени. В Российской Федерации трансляция спортивного мероприятия не планируется. При этом «Чемпионат» будет освещать как главный бой спортивного вечера, так и прочие его события.

Напомним, в последнем бою Джошуа сражался со шведом Отто Валлином. Поединок закончился победой Энтони техническим нокаутом по прошествии пяти раундов. Нганну ранее проводил боксёрский бой с Тайсоном Фьюри. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).

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