Евгений Тищенко дал прогноз на бой Джошуа — Нганну

Известный российский боксёр, олимпийский чемпион Евгений Тищенко высказался относительно предстоящего поединка между представителем Великобритании Энтони Джошуа и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фрэнсисом Нганну.

«На мой взгляд, Джошуа победит, причём победит уверенно, будет доминировать в бою и победит досрочно в шестом-седьмом раунде», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Джошуа и Нганну сразятся в ночь с 8 на 9 марта мск. В последнем поединке Энтони встречался со шведом Отто Валлином. Бой закончился победой британца техническим нокаутом по прошествии пяти раундов. Нганну ранее проводил боксёрский бой с Тайсоном Фьюри. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).

Проморолик к бою Джошуа — Нганну: