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Дэвид Бенавидес: ненавижу, когда боксёры говорят, что не смотрят бокс

Дэвид Бенавидес: ненавижу, когда боксёры говорят, что не смотрят бокс
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес рассказал, что регулярно просматривает боксёрские поединки для повышения своего профессионального уровня.

«Каждый день я смотрю бокс на протяжении двух часов. Я наблюдаю за Флойдом Мейвезером, потому что он всё делает технически хорошо. Я смотрю бои Роберто Дюрана, Шугара Рэя Леонарда, Оскара де ла Хойи, Джеймса Тони, Василия Ломаченко и Александра Усика. Поединки Девина Хейни тоже. Я учусь у этих бойцов каждый день. Ненавижу, когда боксёры говорят: «Я не смотрю бокс». Это чертовски глупо, честно говоря», — сказал Бенавидес на канале Thaboxingvoice в YouTube.

Ранее Рой Джонс объяснил, почему Сауль Альварес не стал драться с Бенавидесом.

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