Дэвид Бенавидес: ненавижу, когда боксёры говорят, что не смотрят бокс

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес рассказал, что регулярно просматривает боксёрские поединки для повышения своего профессионального уровня.

«Каждый день я смотрю бокс на протяжении двух часов. Я наблюдаю за Флойдом Мейвезером, потому что он всё делает технически хорошо. Я смотрю бои Роберто Дюрана, Шугара Рэя Леонарда, Оскара де ла Хойи, Джеймса Тони, Василия Ломаченко и Александра Усика. Поединки Девина Хейни тоже. Я учусь у этих бойцов каждый день. Ненавижу, когда боксёры говорят: «Я не смотрю бокс». Это чертовски глупо, честно говоря», — сказал Бенавидес на канале Thaboxingvoice в YouTube.

Ранее Рой Джонс объяснил, почему Сауль Альварес не стал драться с Бенавидесом.