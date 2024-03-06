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«Тебе лучше держаться на расстоянии пяти метров от меня». Нганну оставил послание Фьюри

«Тебе лучше держаться на расстоянии пяти метров от меня». Нганну оставил послание Фьюри
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну жёстко высказался в адрес чемпион мира в тяжёлом весе по боксу по версии WBC британца Тайсона Фьюри.

«Твой единственный шанс выиграть у меня — это боксёрский ринг с правилами бокса. Когда ты выйдешь за пределы ринга, тебе лучше держаться на расстоянии пяти метров, прежде чем говорить всякое дерьмо обо мне, потому что тебе будет очень плохо в ином случае», — сказал камерунский боец на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа.

Напомним, боксёрский поединок между Фрэнсисом Нганну и экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это будет второй бой Нганну по правилам бокса.

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