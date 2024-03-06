Усман Нурмагомедов проведёт бой с Александром Шаблием

Российский боец смешанных единоборств и чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт следующий поединок с соотечественником Александром Шаблием в рамках финала Гран-при лиги в лёгком весе.

Поединок станет главным событием вечера на турнире Bellator, который пройдёт 17 мая в Париже, Франция.

Напомним, Усман Нурмагомедов является непобеждённым бойцом. Последний раз Усман проводил поединок с американцем Брентом Примусом. Изначально победу одержал Усман, но спустя несколько недель результат изменили из-за обнаружения в допинг-пробах Усмана запрещённых веществ. В результате бой был признан несостоявшимся. Александр Шаблий, в свою очередь, имеет в рекорде 23 победы и три поражения. Последний раз он выступил на турнире Bellator 292, где победил представителя Азербайджана Тофика Мусаева.