У Алексея Папина сменился соперник за день до боя

Российский боксёр Алексей Папин (15-2, КО 14) получил нового соперника по бою 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) – на коротком уведомлении на поединок выйдет соотечественник Игорь Вильчицкий (7-9, КО 1). Об этом сообщает пресс-служба IBA.

Изначально соперником Папина должен был стать нигериец Остин Ннамди (7-4, КО 6), но африканец не смог прилететь в Россию из-за проблем с документами.

В своём последнем бою Папин в октябре 2023 года единогласным решением судей уступил соотечественнику Сослану Асаброву. Папин – бывший обладатель пояса IBF International и экс первый номер рейтинга WBC. Бой с Вильчицким за титул Евразийского боксёрского парламента (EBP) в первом тяжёлом весе будет рассчитан на 10 раундов. На профессиональном ринге Вильчицкий боксировал с такими соперниками, как Шарабутдин Атаев, Курейш Сагов, Руслан Файфер, Арслан Яллыев, Георгий Юновидов, Ярослав Дороничев.

В рамках шоу 8 марта в Майкопе должен был состояться поединок за пояс WBA Asia в лёгком весе с участием россиянина Алексея Мазура (9-0, КО 5). Но его соперник — Саиди Мкола (9-0-1, КО 5) из Танзании – не сможет принять участия по медицинским показателям. Их поединок перенесён на неопределенный срок.

В рамках шоу 8 марта свои бои за пояса EBP проведут россияне Мурад Алиев (7-0-2, КО 2) и Тигран Узлян (8-1, КО 5), а также в Майкопе выступят Руслан Файфер (28-4-1, КО 18) и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, чемпион мира — 2019 Глеб Бакши (3-0, КО 2).