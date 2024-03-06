Алексей Папин: считаю себя лучшим боксёром России в первом тяжёлом весе

Известный российский боксёр Алексей Папин высказался о предстоящем поединке с представителем Нигерии Остином Ннамди. Их бой состоится 8 марта в Майкопе. Спортсмены сразятся за пояс Евразийского боксёрского парламента (EBP) в первом тяжёлом весе.

«Подготовка прошла отлично. Самое главное — без новых травм. Но и старые повреждение стали меньше беспокоить, что тоже очень важно. И я понимаю, что могу вернуться к своей манере ведения боя. Для меня это очень важно, и этот факт сильно поднимает настроение и мотивирует — сразу появляется желание боксировать. Считаю своего соперника очень опасным — он корявый, крепкий, нестандартный и неудобный. Настраиваюсь на непростой бой, на всю дистанцию. Но если попаду, то не упущу возможность завершить бой досрочно», — приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

Также Алексей заявил, что считает себя лучшим боксёром в первом тяжёлом весе в Российской Федерации и одним из лучших в мире. По словам спортсмена, единственное, что ему может помешать, это травмы.

«Как бы высокомерно ни звучало, но я считаю себя лучшим боксёром в первом тяжёлом весе в России, да и не только в России, но и одним из лучших в мире. И я понимаю, что мне ничего не может помешать стать чемпионом мира, кроме травм. Поэтому мне крайне важно серьёзно относиться к своему здоровью и принимать эти факторы во внимание при тренировочных лагерях. Ну и тут сразу дам совет. Лучшая профилактика травм — хорошая разминка и растяжка. И я особое внимание уделяю этому аспекту», — сказал Папин.