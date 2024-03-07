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Джошуа и Нганну успешно прошли процедуру официального взвешивания

Джошуа и Нганну успешно прошли процедуру официального взвешивания
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Британский боксёр и бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа и бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну успешно сделали вес перед поединком.

Он запланирован на завтра, 8 марта, и пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Вес Нганну составил 123,7 кг. А вес Джошуа – 114,5 кг.

Напомним, бой с Энтони Джошуа станет вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну. В начале 2023 года он покинул UFC, а 28 октября он вышел на свой первый профессиональный бой по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Фьюри раздельным решением судей.

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