Джойс: поставил бы Нганну в ряд с лучшими боксёрами супертяжёлого веса

Бывший временный чемпион WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа и Фрэнсису Нганну.

«Нганну представляет собой реальную угрозу. Парень бьёт очень сильно. Я бы поставил его в один ряд с лучшими бойцами нашего дивизиона. Я тренировался с ним во время тренировочного сбора перед боем с Дюбуа. Я провёл с ним четыре раунда. У него невероятно сильные удары. Я бы советовал любому держаться подальше», — приводит слова Джойса издание Metro.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.