Шон О'Мэлли готов подняться в весе ради поединка с Топурией

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил, что готов подняться в полулёгкий дивизион, чтобы провести бой с обладателем титула этого веса испано-грузином Илией Топурией.

«Илия прекрасно выступил в поединке с Волкановски, я был в тот момент на арене, и это было классно. Илия — страшный маленький чувак, бой с ним меня возбуждает, и мне определённо хотелось бы получить этот поединок, в конце концов. Ради этого я бы поднялся в полулёгкий вес, но не сейчас. Пока что приоритетом для меня является моя категория. Если мне когда-нибудь выпадет шанс сразиться с ним в его весе, то я поднимусь, нокаутирую его и спущусь обратно», — приводит слова О'Мэлли портал Eurosport.

Напомним, свой следующий поединок Шон О'Мэлли проведёт против эквадорца Марлона Веры. Их бой будет главным на турнире UFC 299, который пройдёт в Майами, 10 марта 2024 года.