Сонг Ядонг: когда я нокаутирую Петра Яна, право оспаривать пояс перейдёт ко мне

Китайский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе, Сонг Ядонг верит, что представитель Эквадора Марлон Вера победит Шона О'Мэлли.

«Мне нравится Шон О'Мэлли, его стиль, он умён и, похоже, определённо выиграет бой. Но я надеюсь, что Марлон победит. Если Вера победит, то вполне возможно, что он может дать мне реванш, поскольку он постоянно жалуется на результат нашего первого боя. В случае его победы над О'Мэлли я стану следующим претендентом на титул.

Сейчас мне кажется, что Мераб Двалишвили заслуживает поединка за титул. Но когда я нокаутирую Петра Яна, право оспаривать пояс перейдёт ко мне», — приводит слова Сонга портал sherdog.com.

Первый поединок между Верой и Ядонгом прошёл 16 мая 2020 года на турнире UFC on ESPN 8. Тогда победу одержал Ядонг единогласным решением судей.