Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сонг Ядонг: когда я нокаутирую Петра Яна, право оспаривать пояс перейдёт ко мне

Сонг Ядонг: когда я нокаутирую Петра Яна, право оспаривать пояс перейдёт ко мне
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе, Сонг Ядонг верит, что представитель Эквадора Марлон Вера победит Шона О'Мэлли.

«Мне нравится Шон О'Мэлли, его стиль, он умён и, похоже, определённо выиграет бой. Но я надеюсь, что Марлон победит. Если Вера победит, то вполне возможно, что он может дать мне реванш, поскольку он постоянно жалуется на результат нашего первого боя. В случае его победы над О'Мэлли я стану следующим претендентом на титул.

Сейчас мне кажется, что Мераб Двалишвили заслуживает поединка за титул. Но когда я нокаутирую Петра Яна, право оспаривать пояс перейдёт ко мне», — приводит слова Сонга портал sherdog.com.

Первый поединок между Верой и Ядонгом прошёл 16 мая 2020 года на турнире UFC on ESPN 8. Тогда победу одержал Ядонг единогласным решением судей.

Материалы по теме
Сонг Ядонг: бой с Яном — самый важный в моей жизни
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android