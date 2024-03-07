Кёртис Блэйдс: Алмейда уступает мне в стойке

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Кёртис Блэйдс прокомментировал предстоящий бой с бразильским проспектом Жаилтоном Алмейдой.

«Он сделал то, чего многие и ожидали — победил Деррика. Мне казалось, что он вообще не захочет проводить бой в стойке. Жаилтон ничего особого не показал в партере. Он любитель традиционного джиу-джитсу, как Демиан Майя, только более крупный. В сравнении с Жаилтоном хочу сказать, что я побеждаю и в стойке, и в партере. В моих руках есть нокаутирующая мощь, и мне кажется, что он уступает мне в стойке.

Должен сказать, что мне нравится выступать в предварительном карде турнира. Я не хочу находиться на арене весь день и думать только о бое. Вам это нравится, потому что вы можете закончить вечер, увидев хороший нокаут в бою тяжеловесов. Но мне не нравится вставать в 12 дня в субботу и готовиться к поединку до полуночи. После того как я выиграю бой, я вернусь в отель и пойду спать», — приводит слова Кёртиса портал sherdog.com.