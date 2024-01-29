Аспиналл назвал имя желаемого соперника

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл назвал бойца, с которым он хотел бы провести следующий поединок.

«Я знаю, что у Блэйдса скоро бой с Алмейдой, но технически я не проигрывал Блэйдсу в UFC. Я бы хотел вернуть этот бой, и это то, что имеет смысл для меня лично в данный момент.

Из надёжных источников до меня дошли слухи, что это событие UFC в Манчестере произойдёт. Как я уже сказал, если Блэйдс разберётся с делами, а он должен это сделать, то наш с ним бой в Манчестере будет наилучшим вариантом», — приводит слова Аспиналла Eurosport.

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Тома нокаутом в первом раунде.