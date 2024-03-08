Нганну — Джошуа: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, в главном событии которого поединок проведут экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа (Великобритания) и бывший обладатель пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсис Нганну.

Бои, запланированные на турнире, стартуют в 18:00 мск. Поединок Нганну и Джошуа стоит ожидать не ранее 1:00 по московскому времени. В России трансляция спортивного мероприятия не планируется. При этом «Чемпионат» будет освещать как главный бой спортивного вечера, так и прочие его события.

Ранее оба спортсмена приняли участие в официальной церемонии взвешивания. Нганну показал на весах 123,7 кг. Вес Джошуа составил 114,5 кг.

Проморолик к бою Джошуа — Нганну: