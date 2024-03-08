Джо Джойс поделился неожиданным прогнозом на бой Нганну и Джошуа

Бывший временный чемпион WBO в супертяжёлом весе Джо Джойс высказался о предстоящем боксёрском поединке между британцем Энтони Джошуа и франко-камерунцем Фрэнсисом Нганну. Он состоится в ночь на 9 марта мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По мнению Джойса, в бою может случиться обоюдный нокаут.

«Поединок может сложиться по-разному. Это большое противостояние. Они оба сильные парни, преданные своему делу. Нокаут может быть обоюдным. Но пусть победит сильнейший. Я бы сказал, шансы 50 на 50», — приводит слова Джойса BBC.

Напомним, в последнем поединке Энтони встречался со шведом Отто Валлином. Бой закончился победой британца техническим нокаутом по прошествии пяти раундов. Нганну ранее проводил боксёрский бой с Тайсоном Фьюри. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).