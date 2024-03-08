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Онлайн-трансляция боя Нганну — Джошуа начнётся примерно в 1:00 мск

Онлайн-трансляция боя Нганну — Джошуа начнётся примерно в 1:00 мск
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В ночь с 8 на 9 марта мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер, в главном противостоянии которого сразятся бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа (Великобритания) и экс-обладатель пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсис Нганну.

Спортивное мероприятие начнётся в 18:00 по московскому времени. Поединок между Нганну и Джошуа стоит ожидать не ранее 1:00 мск. При этом стоит принимать во внимание, что время выхода в ринг Фрэнсиса и Энтони может сдвинуться в любую сторону в зависимости от того, как будут складываться бои андеркарда.

В Российской Федерации трансляция спортивного мероприятия не планируется. При этом «Чемпионат» будет освещать как главное противостояние спортивного вечера, так и прочие его события.

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