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Исраил Мадримов победил техническим нокаутом Магомеда Курбанова

Исраил Мадримов победил техническим нокаутом Магомеда Курбанова
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Российский боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов уступил представителю Узбекистана Исраилу Мадримову техническим нокаутом в пятом раунде в поединке за титул WBA в первом среднем весе.

Поединок прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В активе Исраила Мадримова теперь 10 побед, из которых семь были одержаны досрочно, ни одного поражения и одна ничья. Перед поединком с Магомедом Курбановым Исраил провёл бой с Рафаэлем Игбокве 8 апреля 2023 года. Поединок завершился победой Мадримова единогласным решением судей.

Магомед Курбанов, в свою очередь, терпит своё первое поражение и первое поражение нокаутом в профессиональной карьере. На его счету 25 побед. Перед боем с Мадримовым Курбанов одолел раздельным решением Мишеля Соро 6 мая 2023 года.

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