Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов и Исраил Мадримов прошли медицинское взвешивание

Магомед Курбанов и Исраил Мадримов прошли медицинское взвешивание
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов и представитель Узбекистана Исраил Мадримов успешно прошли медицинское взвешивание перед боем.

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между Магомедом Курбановым (25-0, 13 КО) и Исраилом Мадримовым (9-0-1, 6 КО) пройдёт уже завтра, 8 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Магомед Курбанов имеет в своём активе 25 побед, 13 из которых он одержал нокаутами, и 0 поражений. Свой последний поединок Курбанов провёл 6 мая 2023 года в Екатеринбурге. Его оппонентом был французский боксёр Мишель Соро, которого Курбанов одолел раздельным решением судей.

Исраил Мадримов одержал девять побед и пока что ни разу не проигрывал. Последний раз он выходил в ринг 8 апреля 2023 года. Тогда он победил единогласным решением американского боксёра Рафаэля Игбокве.

Материалы по теме
Фото
Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов встретился с Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android