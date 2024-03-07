Магомед Курбанов и Исраил Мадримов прошли медицинское взвешивание

Российский боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов и представитель Узбекистана Исраил Мадримов успешно прошли медицинское взвешивание перед боем.

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между Магомедом Курбановым (25-0, 13 КО) и Исраилом Мадримовым (9-0-1, 6 КО) пройдёт уже завтра, 8 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Магомед Курбанов имеет в своём активе 25 побед, 13 из которых он одержал нокаутами, и 0 поражений. Свой последний поединок Курбанов провёл 6 мая 2023 года в Екатеринбурге. Его оппонентом был французский боксёр Мишель Соро, которого Курбанов одолел раздельным решением судей.

Исраил Мадримов одержал девять побед и пока что ни разу не проигрывал. Последний раз он выходил в ринг 8 апреля 2023 года. Тогда он победил единогласным решением американского боксёра Рафаэля Игбокве.