Энтони Джошуа прокомментировал свою победу нокаутом над Фрэнсисом Нганну

Британский экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа дал комментарий по поводу завершившегося поединка с камерунским экс-обладателем пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну. Джошуа одержал победу нокаутом во втором раунде, до этого дважды отправив соперника в нокдаун.

«Я был на пути к титулу и мне пришлось отвлечься на этот бой. Когда я увидел его выступление с Фьюри, то подумал: «Да, этот парень умеет драться». Он отличный боец, у него вдохновляющая история, но в боксе есть один победитель. Но Нганну может ещё подраться в ринге», — сказал Джошуа после завершения поединка с Нганну.

Бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри завершился победой Фьюри раздельным решением судей.