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Энтони Джошуа прокомментировал свою победу нокаутом над Фрэнсисом Нганну

Энтони Джошуа прокомментировал свою победу нокаутом над Фрэнсисом Нганну
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Британский экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа дал комментарий по поводу завершившегося поединка с камерунским экс-обладателем пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну. Джошуа одержал победу нокаутом во втором раунде, до этого дважды отправив соперника в нокдаун.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 03:25 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Фрэнсис Нганну

«Я был на пути к титулу и мне пришлось отвлечься на этот бой. Когда я увидел его выступление с Фьюри, то подумал: «Да, этот парень умеет драться». Он отличный боец, у него вдохновляющая история, но в боксе есть один победитель. Но Нганну может ещё подраться в ринге», — сказал Джошуа после завершения поединка с Нганну.

Бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

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