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Джошуа: я победил Нганну, а значит, должен быть чемпионом мира по боксу прямо сейчас

Джошуа: я победил Нганну, а значит, должен быть чемпионом мира по боксу прямо сейчас
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF британец Энтони Джошуа оценил значение своей победы над бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Поединок прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Фрэнсис Нганну победил чемпиона мира по версии WBC (имеется в виду поединок Нганну с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Победу присудили Фьюри раздельным решением судей, однако многие результат оспаривают в пользу Нганну. — Прим. «Чемпионата»). Значит, теперь я должен стать чемпионом мира, прямо сейчас», — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя.

Напомним, Джошуа теперь имеет в своём активе 28 побед при трёх поражениях.

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