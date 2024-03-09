Джошуа: я победил Нганну, а значит, должен быть чемпионом мира по боксу прямо сейчас

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF британец Энтони Джошуа оценил значение своей победы над бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Поединок прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Фрэнсис Нганну победил чемпиона мира по версии WBC (имеется в виду поединок Нганну с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Победу присудили Фьюри раздельным решением судей, однако многие результат оспаривают в пользу Нганну. — Прим. «Чемпионата»). Значит, теперь я должен стать чемпионом мира, прямо сейчас», — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя.

Напомним, Джошуа теперь имеет в своём активе 28 побед при трёх поражениях.