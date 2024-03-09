Фрэнсису Нганну больше не стоит заниматься боксом?

Сегодня, 9 марта, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну впервые проиграл нокаутом бывшему чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF британцу Энтони Джошуа.

Как вы считаете, нужно ли Фрэнсису Нганну завершить боксёрскую карьеру? На данный момент в активе камерунца 0 побед и 2 поражения в боксёрских поединках.

Фрэнсис Нганну последний раз проводил поединок по правилам смешанных единоборств в январе 2021 года на турнире UFC 270. Его оппонентом был французский боец и бывший спарринг-партнёр Сириль Ган. Бой завершился победой единогласным решением судей в пользу камерунского бойца.

В боксе Фрэнсис Нганну впервые вышел на ринг 28 октября 2023 года. Его оппонентом стал чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри. Бой закончился раздельным решением судей в пользу британца.