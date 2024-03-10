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Кёртис Блэйдс нокаутировал Жаилтона Алмейду на UFC 299

Кёртис Блэйдс нокаутировал Жаилтона Алмейду на UFC 299
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В ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 марта, в Майами (США) проходил турнир UFC 299. В рамках предварительного карда представитель США Кёртис Блэйдс встретился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Поединок завершился победой американского бойца техническим нокаутом во втором раунде.

После сегодняшней победы в профессиональной карьере Кёртиса Блейдса 18 побед и четыре поражения. Свой последний поединок он провёл против российского бойца Сергея Павловича и уступил ему техническим нокаутом в апреле 2023 года.

В активе Алмейды три поражения и 20 побед. Примечательно, что до сегодняшнего поединка бразилец шёл на серии из 15 побед. В своём последнем поединке он одолел Деррика Льюиса единогласным решением судей.

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