«Сезон реваншей открыт». Пётр Ян прокомментировал победу над Сонг Ядонгом

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открывал поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна, соперником которого был китайский боец Сонг Ядонг. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойцы единогласным решением судей.

После окончания поединка российский боец прокомментировал сегодняшний успех. «Спасибо большое всем, кто меня поддерживал. Я не дрался целый год и очень рад, что стою здесь. Это очень важная победа для меня. Я вернулся, я хочу жёсткий бой с серьёзным соперником. Сезон реваншей открыт», — сказал Ян в интервью после боя.

Напомним, Пётр Ян прервал серию из трёх поражений кряду.