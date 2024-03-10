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«Сезон реваншей открыт». Пётр Ян прокомментировал победу над Сонг Ядонгом

«Сезон реваншей открыт». Пётр Ян прокомментировал победу над Сонг Ядонгом
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В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открывал поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна, соперником которого был китайский боец Сонг Ядонг. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойцы единогласным решением судей.

После окончания поединка российский боец прокомментировал сегодняшний успех. «Спасибо большое всем, кто меня поддерживал. Я не дрался целый год и очень рад, что стою здесь. Это очень важная победа для меня. Я вернулся, я хочу жёсткий бой с серьёзным соперником. Сезон реваншей открыт», — сказал Ян в интервью после боя.

Напомним, Пётр Ян прервал серию из трёх поражений кряду.

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