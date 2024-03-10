Пётр Ян прокомментировал победу в первом поединке после паузы

Экс-чемпион UFC российский боец ММА Пётр Ян поделился эмоциями после победы над китайским бойцом, седьмым номером рейтинга в легчайшем весе Сонг Ядонгом.

«Большое спасибо за поздравления, я очень рад вернуться. Сегодня было хорошее время для меня. Не думал о поражении, только о победе. Мне была приятна поддержка, большое спасибо фанатам, всем тем, кто меня поддерживал. Думаю, людям просто нравится стиль и они его поддерживают», — сказал Ян на пресс-конференции.

Сегодня ночью, 10 марта, в Майами прошёл большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого состоялся бой между Яном и Сонгом. Поединок продлился три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан российский боец.

Напомним, Ян пропустил год из-за травмы и этот бой стал для него первым после возвращения. До сегодняшнего успеха он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Теперь в его в профессиональной карьере 17 побед и пять поражений.