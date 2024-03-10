Всё результаты турнира UFC 299: О’Мэлли — Вера 2

10 марта во Флориде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В главном бою чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли победил единогласным решением эквадорца Марлона Веру.
Шон О'Мэлли победил Марлона Веру единогласным решением (50-45, 50-45, 50-44).
Дастин Порье победил Бенуа Сен-Дени нокаутом (раунд 2, 2:32).
Майкл Пейдж победил Кевина Холланда единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Джек Делла Маддалена победил Гилберта Бёрнса нокаутом (раунд 3, 3:43).
Пётр Ян победил Сонг Ядонга единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Кёртис Блэйдс победил Жаилтона Алмейду техническим нокаутом (раунд 2, 0:36).
Мэйси Барбер победила Кэтлин Серминару единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Матеуш Гамрот победил Рафаэля дос Аньоса единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Кайлер Филлипс победил Педро Муньоса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Филипе Линс победил Иона Куцелабу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Мишель Перейра победил Михала Олексейчука удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 1:01).
Робелис Деспанье победил Джоша Парисяна нокаутом (раунд 1, 0:18).
Асу Алмабаев победил Си-Джея Вергару единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Джоанн Вуд победила Марину Мороз раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).