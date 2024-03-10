Пётр Ян назвал предпочтение в выборе следующего соперника

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян, сегодня, 10 марта, одержавший победу над китайцем Сонг Ядонгом на турнире UFC 299 во Флориде (США), высказался о следующем выступлении.

«Реванши с О’Мэлли и Двалишвили? В первую очередь хочу встретиться с тем, кого дадут. Я хочу побить этих ребят, которым проиграл, подойти более ответственно», — сказал Ян на пресс-конференции.

Победа стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

Ранее Умар Нурмагомедов заявил о готовности сразиться с Яном в следующем бою.