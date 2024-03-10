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Сидельников: было бы интересно посмотреть на бой Яна и Умара Нурмагомедова

Сидельников: было бы интересно посмотреть на бой Яна и Умара Нурмагомедова
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о потенциальном поединке звёздных соотечественников Петра Яна и Умара Нурмагомедова, выступающих в легчайшем весе (до 61 кг) американского промоушена UFC.

«Ян сказал про реванши. Интересно было бы посмотреть его снова со Стерлингом. Первый бой был, второй он реально проиграл. И вот интересно проиграть третий.

И я, конечно, читаю, что везде пишут про Умара Нурмагомедова. Не хотелось бы, чтобы двое наших парней дрались друг с другом, но если это будет нужно им, то было бы интересно посмотреть на их бой», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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