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Жумагулов: Ян проиграл только Двалишвили, О’Мэлли и Стерлинга он победил

Жумагулов: Ян проиграл только Двалишвили, О’Мэлли и Стерлинга он победил
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Бывший боец UFC казахстанец Жалгас Жумагулов прокомментировал победу экс-чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

«Многие писали про него, говорили всякое, а он вышел и всем всё доказал. Я очень рад за него. Оставил ли Пётр свои проблемы позади? Я не знаю, какие проблемы у него были. Всё нормально. Кто-то говорит, что сытый он, но я бы так не сказал. Считаю, что из последних боёв он уступил только Мерабу Двалишвили. Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли он победил», – приводит слова Жумагулова «РБ Спорт».

Победа стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

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