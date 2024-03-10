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Бонусы по итогам турнира UFC 299

Бонусы по итогам турнира UFC 299
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Стало известно, кто из бойцов, принявших участие в турнире UFC 299, получил бонусы по итогам вечера.

Бонус за лучший бой вечера получил поединок между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье и французским бойцом Бенуа Сен-Дени. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде. Оба бойца получат по $ 50 тыс.

Бонус за лучшее выступление вечера получили Мишель Перейра, Джек Делла Маддалена, Кёртис Блэйдс и Робелис Деспанье. Всем бойцам организация выплатит денежные бонусы в размере $ 50 тыс. Все бойцы завершили свои поединки досрочно.

Напомним, сегодня, 10 марта, состоялся турнир UFC 299, главным боем которого стал поединок между чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли и эквадорским бойцом Марлоном Верой. О'Мэлли победил Марлона единогласным решением судей со счётом 50-45, 50-45 и 50-44.

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