Конор Макгрегор: хочу бой с Чендлером в июне, с Диазом – в сентябре

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился планами на своё возвращение в октагон в этом году.

«Трилогия с Нейтом Диазом? Я хочу бой на День независимости Мексики [16 сентября], когда будет турнир в «Сфере».

Майкл Чендлер в июне, Диаз в сентябре. Я дал знать об этом», – написал в своих соцсетях 35-летний ирландский боец.

Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем бою с Дастином Порье.

Возвращение Конора Макгрегора в спорт запланировано на 29 июня на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Его соперником станет Майкл Чендлер, бой пройдёт в среднем весе.

6 октября 2018 года в рамках UFC 229 потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приёмом сзади. Доходы от этого поединка составили $ 86,4 млн, что до сих пор остаётся рекордом.