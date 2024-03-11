Менеджер Махачева назвал следующего соперника россиянина

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Али Абдель-Азиз, известный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management, считает, что американец Дастин Порье должен стать следующим соперником чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Дастин Порье пошёл на большой риск, приняв поединок с Бенуа Сен-Дени, но одержал победу и выглядел просто потрясающе.

Дастин против Махачева в июне, учитывая, что все остальные претенденты в лёгком весе сейчас заняты. Если UFC одобрит этот матч, Ислам будет в деле», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.

В своём последнем бою, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев победил австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Махачев провёл 26 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.