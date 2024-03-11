«Странный бой». Махно высказался по поводу поединка между Хамитовым и Шлеменко

Российский боец ММА Алексей Махно дал комментарий по поводу предстоящего поединка между представителем Казахстана Куатом Хамитовым и россиянином Александром Шлеменко.

«Странный бой, учитывая, что Куат позиционирует себя как боец весовой категории 70 кг, а Александр — 84 кг. Но у обоих бойцов есть имя и аудитория. Это интересно для российских фанатов, для фанатов из Казахстана. Классическое противостояние ударника и борца.

Победителя мы увидим после боя. Фаворит, конечно, Александр. Это его весовая категория — и этот бой комфортнее ему, конечно», — приводит слова Махно Legalbet.

Напомним, поединок Хамитова и Шлеменко состоится на турнире RCC 19 в Челябинске. Этот ивент пройдёт 4 мая текущего года.