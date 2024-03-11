Борщёв высказался о победе Петра Яна в бою с Сонгом Ядонгом

Мастер смешанных единоборств Вячеслав Борщёв прокомментировал победу россиянина Петра Яна в поединке с представителем Китая Сонгом Ядонгом.

«Я в восторге, бой — супер, очень доволен Сонгом. По сути Пётр его просто передышал, может где-то перехитрил, но Сонг — красавец. Петю я поздравляю», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, вчера, 10 марта, во Флориде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Россиянин Пётр Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Поединок завершился победой экс-чемпиона UFC единогласным решением судей.

Эта победа стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. После этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.